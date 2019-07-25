الطيار الزهراني شاعرًا في سمرة أدبي الباحة

المواطن - حسن عسيري - الباحة

أقام نادي الباحة الأدبي الثقافي سمرته الثقافية مساء يوم أمس في فناء النادي بمشاركته نخبة من أدباء ومثقفي المنطقة.

وقد بدأت السمرة بكلمة ترحيبية من رئيس النادي، حسن الزهراني ثم تحدث المشاركون عن تجاربهم العملية والدراسية والثقافية وتركز النقاش حول الأدب الشفهي والأدب العامي وعلاقتهما بالفصيح.

وبدأ المساء مع الشاعر عبدالعزيز أبو لسه، بقصيدتين شعريتين بعدها تحدث الكابتن طيار عبدالله سعيد الزهراني رئيس قطاع الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية لخدمات الطيران العامة عن تجربته مع الطيران، والطب، وعلوم الفضاء وعن كتابه الجديد (قانون الله أم قانون الفيزياء) الذي طُبع بالإنجليزية وتُرجم إلى العربية وأحدث جدلًا في الساحة الثقافية مع العلم أنه، على حد قوله، كُتب بلغة بسيطة قريبة من عامة الناس في جزئه الأول.

وقال إنه أنهى الجزء الثاني للكتاب بطريقة علمية عميقة وتحدث أيضًا عن تجربته في دراسة الطب خارج الوطن وكشف في نهاية المساء عن موهبته الشعرية وألقى نصًا شعريًا كان مفاجأة الجميع.

ثم شارك القاصّ محمد جبران بقراءة فكرية في المتغيرات الحديثة التي طرأت على المجتمع السعودي في الفترة الأخيرة وشارك كل من الشاعر محمد عيضة والشاعر ماجد الغامدي والشاعر علي عيضة بقصائد شعرية متنوعة الأغراض ثم قدم رئيسُ النادي القاصّ الواعدَ علي سعد الزهراني وقال : إنه هدية النادي للوسط السردي بالمنطقة وأن هذه هي إطلالته الأولى في عالم القصة قصيرة.

كما شارك القاص عبدالقادر سفر بنص شعري ونص قصصي أما هاشم رضوان فقد كانت مشاركته مسرحية حول بدايات مسرح خيال الظل وشارك أيضًا بنص شعري وكان حديث مناع حمود الزهراني المعلم بمعهد النور بمكة عن تجربته مع فقد البصر وتصالحه مع وضعه ووعي المجتمع السعودي بتقبل المكفوفين ثم أضفى على المساء روح المرح ببعض الطُرف عن العميان وكان أسلوبه شيقًا ثم شارك مسفر العدواني وسعيد الغامدي بنصوص شعرية نالت استحسان الجميع.

في ختام السمرة التي امتدت من التاسعة وحتى الحادية عشرة والنصف شكر رئيس النادي المشاركين على حضورهم وتفاعلهم مذكرًا أن السمرة كل ثلاثاء، وأن النادي سينتقل الأسبوع المقبل للمحافظات.