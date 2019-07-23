العابد يُغادر معسكر الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن مغادرة نجم الفريق الأول لكرة القدم، نواف العابد، اليوم الثلاثاء، معسكر الأزرق الخارجي، المقام حاليًّا في النمسا.

وأوضح نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن العابد سافر إلى أبو ظبي لإجراء فحوصات طبية اعتيادية؛ من أجل الاطمئنان على حالته البدنية، بعدما شارك في جزء من مران الزعيم الجماعي.

ومن المقرر أن يُشارك نواف العابد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية فور عودته من أبو ظبي، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

ويغيب نواف العابد عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ شهر فبراير الماضي؛ بسبب معاناته من إصابة في الحوض، وأنهى مؤخرًا مرحلة التأهيل البدني والفني بالكرة.