العالم يضع ميليشيات إيران على قوائم الإرهاب قريبًا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تبحث الولايات المتحدة عن توسيع قاعدة الدعم لتحالفها الهادف لمواجهة تهديدات إيران وميليشياتها المسلحة في الفترة الحالية، وذلك عن طريق جولات وزير الخارجية مايك بومبيو في أمريكا اللاتينية.

زيارة الأرجنتين

وسيقوم وزير الخارجية مايك بومبيو بالسفر إلى الأرجنتين في وقت لاحق من هذا الأسبوع للمشاركة في أحداث الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتفجير مركز يهودي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وذلك وفقًا لمصدرين على دراية بتفاصيل الزيارة.

وتخطط الحكومة الأرجنتينية هذا الأسبوع لوضع جماعة حزب الله على قوائم المنظمات الإرهابية، مما سيعطي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليفًا آخر في سعيها لبناء تحالف دولي لمواجهة إيران وميليشياتها حزب الله.

وقال سيث جونز، مستشار سابق في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: “هذا سيجعل الولايات المتحدة سعيدة للغاية”.

في بوينس آيرس، ستشارك بومبيو في الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الإرهاب في نصف الكرة الغربي، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على تحديات التطرف هناك.

تحالف دولي ضد إيران

ومن المقرر أن يزور بومبيو الإكوادور والسلفادور والمكسيك وستتوقف في بورتوريكو، وجميعها من البلدان التي تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة الإرهاب وداعميه.

من جانبه، أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة تريد من دول أمريكا اللاتينية تسمية وفرض عقوبات على المنظمات الإرهابية.

وقال المسؤول: “نريد تبني بيان، ستشمل تفاصيله أشياء مثل الدعوة إلى أنظمة تسمح للدول بالقدرات نفسها التي تملكها الولايات المتحدة لفرض عقوبات على المنظمات الإرهابية ومموليها”.

وأضاف: “لذلك، على المدى القصير، نود أن نرى المزيد من الدول تتبنى تلك القوانين، وعلى المدى البعيد، نود العمل مع دول المنطقة للقيام بتصنيفات مشتركة للإرهابيين”.