العراق تعلن ملاحقة أي فصيل مسلح يعمل علنًا أو سرًّا
أمر الأجنحة العسكرية للفصائل بقطع أي علاقة بالأجنحة السياسية

العراق تعلن ملاحقة أي فصيل مسلح يعمل علنًا أو سرًّا

2019/07/01
الساعة 8:50 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1660
0
طباعة
المواطن - متابعة

أصدر رئيس الوزراء العراقي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، أمرًا بالحشد الشعبي.

وأمر عبدالمهدي بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، طالبًا من الفصائل المسلحة الاندماج في القوات النظامية.

وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن 10 نقاط: “ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسميًّا بالقائد العام للقوات المسلحة، وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج.. إلخ)”، بحسب “العربية”.

وبموجب المرسوم، فقد منع رئيس الوزراء العراقي الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح، وكذلك أمر الأجنحة العسكرية للفصائل بقطع أي علاقة بالأجنحة السياسية.

ويلزم المرسوم جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 يوليو الجاري.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم