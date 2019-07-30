العراق يهزم لبنان في افتتاح بطولة غرب آسيا 2019

المواطن - واس

تغلب المنتخب العراقي في المباراة الافتتاحية للنسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم، على نظيره اللبناني بهدف دون رد اليوم على إستاد كربلاء الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويستضيف العراق للفترة من 30 يوليو إلى 14 أغسطس المقبل بطولة غرب آسيا بمشاركة تسعة منتخبات وزعت على مجموعتين تخوض مبارياتها في مدينتي كربلاء وأربيل.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا إلى جانب العراق ولبنان، منتخبات فلسطين واليمن وسوريا، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والأردن والكويت والبحرين وتخوض مبارياتها في مدينة أربيل شمالي البلاد.

ويلتقي في وقت لاحق وضمن المجموعة الأولى أيضا منتخبا فلسطين واليمن في بطولة بطولة غرب آسيا 2019.

ويذكر أن المدرب الوطني يوسف عنبر المدير الفني للمنتخب السعودي، استقر على استدعاء 24 لاعبًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

وقبل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، أمس الاثنين عن تعاقده مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق للمنتخب المغربي لتدريب الأخضر السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم آسيا 2023.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة له في بطولة غرب آسيا 2019، ضد المنتخب الكويتي في الرابع من أغسطس المقبل.

وسيستمر معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لـ بطولة غرب آسيا حتى يوم الجمعة الموافق الثاني من أغسطس، ثم تطير بعثة الأخضر إلى مدينة أربيل العراقية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

واجه الأخضر بعض المشكلات أثناء تحضيره لـ بطولة غرب آسيا، حيث لم ينضم نجوم الأهلي والهلال والنصر والتعاون إلى معسكر الأخضر بسبب تواجدهم مع أنديتهم في المعسكرات الخارجية استعدادًا للموسم الجديد.

ويأمل الأخضر في أن يُنافس بقوة على الفوز بـ بـطولة غرب آسيا خلال العام الجاري.