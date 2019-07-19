العرب يتألقون في بطولة نيوم الدولية

المواطن - مروة نبيل

تألقت المنتخبات العربية بشكل لافت في البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية التي تحتضنها مدينة نيوم، من يوم الأربعاء الماضي، وحتى يوم غدٍ السبت.

وأوقعت قرعة البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية، المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي مصر والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان، الإمارات وإنجلترا.

العرب يتألقون

وانطلقت منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بفوز الإمارات على إنجلترا بنتيجة 4/1، وفي ثاني مواجهات اليوم الأول، فاز منتخب السعودية على نظيره الصيني بنتيجة 6/5.

وفي ثاني أيام البطولة الدولية بمدينة نيوم، اكتسح منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية نظيره الصيني بسبعة أهداف دون رد، واُختتم منافسات اليوم بفوز عُمان بصعوبة على الإمارات بنتيجة 6/4.

مباريات اليوم في بطولة نيوم

ويُقام، مساء اليوم الجمعة، مباراتين ضمن منافسات ثالث أيام البطولة الدولية، حيث يواجه منتخب السعودية لكرة القدم الشاطئية نظيره المصري، فيما تلعب عُمان مع الأرجنتين.