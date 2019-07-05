العروض الفرنسية تُبعد الشعلالي عن الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أبدى النادي الأهلي رغبته في التعاقد مع نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم، غيلان الشعلالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ لإبرام تعاقدات قوية في الميركاتو الصيفي، لإعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، أملًا في المنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

وأكد موقع FootMercato الفرنسي، أن النادي الأهلي قدم عرضًا مغريًا لنجم منتخب تونس الأول، غيلان الشعلالي، ولكن اللاعب رفضه رسميًا، مفضلًا اللعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

ويملك نجم خط الوسط، غيلان الشعلالي أكثر من عرض للاحتراف، ومنها الثنائي الفرنسي نانت ورين، بالإضافة إلى فريق قاسم باشا التركي.

وانتهى عقد غيلان الشعلالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي بنهاية منافسات الموسم الماضي، ما جذب أنظار الأندية العربية والأوروبية إليه، خاصة أنه سيكون صفقة انتقال حر.

ويشارك غيلان الشعلالي مع منتخب تونس الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، المقامة في مصر حاليًا، حيث لعب في مواجهتي مالي وأنجولا، وساهم في تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ16.