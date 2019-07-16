العقوبات تنتظر ميسي

المواطن - مروة نبيل

ينتظر قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي عقوبات قاسية، بسبب تصريحاته تجاه اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول”.

وعلق المحامي الأرجنتيني ميتري جوستافو أوبريو، الذي يعمل عضوًا في محكمة التحكيم الرياضية “تاس”، على هذه الأزمة قائلًا: “أود أن أقترح على ميسي الاعتذار لأنه معرض لعقوبة كبيرة”.

وتابع أوبريو خلال وذلك خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “يجب أيضًا أن يطالبه الاتحاد الأرجنتيني بالاعتذار عما قاله”.

وأكدت تقارير أرجنتينية أن ميسي معرض لعقوبة قد تصل إلى الإيقاف لمدة عامين، الأمر الذي سيقضي على مستقبله الدولي، فيما يتوقع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إيقافه لمدة 3 مباريات فقط.

وكان ميسي قد تعرض للطرد خلال مباراة الأرجنتين ضد تشيلي لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي أُقيمت مؤخرًا في البرازيل، بعد اشتباكه مع قائد اللاروخا، الأمر الذي يستلزم إيقافه لمباراتين على الأقل.

وانتقد ميسي اتحاد “الكونميبول”، واتهمهم بالفساد، وقال نصًا: “ينبغي ألا نكون ضمن هذا الفساد”.