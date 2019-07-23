العقوبة المتوقعة لناشل المُسنة في الرياض .. سجن وجلد

المواطن - الرياض

توقعت مصادر أن يتم الحكم بالسجن مدة ما بين 2- 5 سنوات والجلد ما بين 300- 800 جلدة في قضية الشاب المعتدي بنشل المسنة وتسببه في وقوعها على الأرض وتعرضها للإصابة، فضلاً عن تعريض حياتها للخطر.



وكان مقطع فيديو متداول خلال الأيام الماضية، قد وثق قيام شاب يقود سيارة بسرقة ونشل امرأة بطريقة مروعة بأحد شوارع المملكة.

وأقدم لص على سرقة حقيبة سيدة، وهي تسير في أحد شوارع حي الشفا جنوب الرياض، ما تسبب بسقوطها وارتطامها في الأرض.

بدورها تمكنت شرطة الرياض، من الإطاحة بالجاني، وهو بمواطن في العقد الثالث من عمره، قام بسلي حقيبة يدوية من امرأة وهي تسير على قدميها في أحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بسلبَ حقيبةٍ يدوية من امرأة، وهي تسير على قدميها بأحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض؛ مما نتج عنه سقوطها وتعرضها لكدمات وإصاباتٍ متفرقة.

وأضاف: أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، عن كشف هوية المتهم والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى ايقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار إلى أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.