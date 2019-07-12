العلاقة بين الشخير والأزمة القلبية

المواطن - متابعة

الأزمة القلبية أحد أسباب الوفاة الأكثر شيوعاً ومن أعراضها الألم الشديد في الصدر، حيث يشعر المريض بوجود ضغط غير طبيعي في منتصف الصدر.

كما تشمل الأعراض الأخرى: ألماً في الذراعين وشعوراً بالدوار والغثيان، ومع ذلك هناك علامات أخرى قد تكون مؤشراً على قرب الإصابة بالنوبة القلبية.

الشخير والأزمة القلبية

يمكن أن يكون الشخير بصوت عالٍ وبشكل غير عادي، بحيث يبدو النائم وكأنه يلهث أو يختنق، علامة على توقف التنفس أثناء النوم.

وعندما يتوقف النائم عن التنفس للحظات قصيرة عدة مرات في الليل، يؤدي ذلك إلى تعريض القلب لضغوط إضافية يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى نوبة قاتلة.

لذا، من المهم للغاية أن نكون على دراية بأعراض النوبة القلبية، لنعرف متى يجب طلب سيارة الإسعاف.

– مشاكل المعدة

ويمكن أن يكون الغثيان أو عسر الهضم أو حرقة المعدة وآلامها، علامات على نوبة قلبية وشيكة.

والمرأة أكثر عرضة للإبلاغ عن هذا النوع من الأعراض، أكثر من الرجل.

ويُعاني الناس من اضطرابات في المعدة لأسباب عديدة لا يمكن أن تكون لها علاقة بالقلب، ولكن من الضروري للأفراد معرفة أن هذه الأعراض قد تحدث قبل النوبة القلبية.