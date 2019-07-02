العنزي لـ”المواطن”: رياح البوارح تُهدد سلامة المسافرين على الطرق

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

توقّع ‏عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي، نشاطًا لرياح البوارح، تُؤثر بمشيئة الله، لمدة أسبوع على الكويت وسواحل المنطقة الشرقية وصولًا للأحساء.

وأضاف لـ”المواطن“، أن رياح البوارح بشكل عام ستستمرّ إلى أواخر شهر يوليو، وتنشط رياح البوارح غالبًا منذ بزوغ الشمس ويشتدّ عضدها ظهرًا ثم تخف تدريجيًا بداية المساء ويترسب الغبار في الليل مما ينتج عنها تجمع للكثبان الرملية على الطرق السريعة وبالتالي تهديد لسلامة المسافرين.

‏وأضاف العنزي: “من المعتاد عليه أن غبار رياح البوارح رتيب ولا يفاجئنا (عكس غبار السرايات يتشكل بسرعة ويصعب رصده لحظيًا) ورياح البوارح تهبّ بانحراف شمالي غربي يصاحبها غبار وسموم ويترافق مع دخول موسم البوارح هيجان الثعابين والعقارب وتمتلئ بطونها بالسم فيما يخص السام منها، ويقع عشاق البر والتنزه بالمناطق المكشوفة فريسة للسعات تلك الدواب الخطرة.

‏وتُعاني دولة الكويت وشمال شرق المملكة (حفر الباطن) والصمان والشرقية من رياح البوارح المحملة للغبار فهي مسرح عمليات الهبوب لها فتتشكل الكثبان غالبًا في شهر 6 إلى منتصف 7 ميلادي.

وتابع العنزي “لذلك أنصح المسافرين بتوخي الحذر أثناء سفرهم في وقت هبوبها، واختيار الوقت المناسب للسفر لتلك المناطق بأن يكون خلال الفترة من بعد غروب الشمس إلى الصباح حيث تخف حدة نشاط الرياح”.