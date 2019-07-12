العويسي ينسحب ويُربك حسابات الأطرم

المواطن - مروة نبيل

أعلن عبدالعزيز العويسي، المرشح على منصب نائب رئيس نادي النصر في قائمة صالح الأطرم، انسحابه رسميًّا من سباق الانتخابات قبل ساعات من عقد الجمعية العمومية.

انسحاب العويسي:

وكشفت ملك ابنة عبدالعزيز العويسي عن انسحابه عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقالت في بيان رسمي: “والدي الغالي رجل أعمال نزيه وشريك في أكثر من شركة في السعودية والإمارات”.

وتابعت في بيانها: “ولدى والدي مبادرات وطنية وثقافية في السعودية وخارجها، ولديه خبرة كبيرة في الإدارة والتطوير ولأجل النصر تمت دعوته للمشاركة في التطوير الإداري والمالي في نادي النصر بدون مقابل مادي، وليس لديه أي أهداف أخرى فقط حبًّا في خدمة الكيان النصراوي”.

وأضافت في البيان الرسمي: “ما حصل بعد ذلك من الجماهير الواعية والغير واعية تم تحميله وزر غيره والتشكيك بنواياه وأهدافه وإثارة الإشاعات حوله، رغم أنه دخل بنوايا صالحة، وبناء على طلبنا نحن أسرته ونيابة عنه نعلن انسحابه بسبب أن السلبي غلب على الإيجابي في موضوع الترشح”.

وكان يتواجد العويسي ضمن قائمة صالح الأطرم التي تضم في عضويتها كلًّا من؛ إبراهيم الحسينان، محمد الخريجي ومحمد المساعد.

انتخابات النصر:

وقررت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أن تقام الجمعية العمومية لنادي النصر، مساء يوم غد السبت؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني بالأمس.

وفاجأ سعود السويلم الجماهير بعدم الترشح لرئاسة نادي النصر، ولم يتقدم أي مرشح خلال الفترتين الأولى والثانية، قبل أن يتقدم صالح الأطرم ونصر النصر في الفترة الثالثة.

وقررت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تمديد الفترة الثالثة بناء على طلب الأعضاء الذهبيين، وشهدت هذه الفترة تقديم 3 مرشحين آخرين، وهم: صفوان السويكت، إبراهيم العثمان وتركي الدهام، قبل أن يعلن الأخير انسحابه هو وقائمته.