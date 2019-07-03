الغامدي اتفاقي حتى عام 2024

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن تعاقده مع لاعب الوسط حامد الغامدي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب حامد الغامدي وهو يرتدي قميص فارس الدهناء، بعد توقيع عقود انضمامه حتى منافسات عام 2024.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل تجديد عقود اللاعبين وإبرام صفقات قوية، وإعداد الفريق الأول لكرة القدم جيدًا، أملًا في الظهور بمستوى مميز في الموسم الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات الموسم الماضي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.