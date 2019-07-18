الغردقة تستضيف حفل جوائز الكاف 2019

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة المدغشقري أحمد أحمد عن اختيار مدينة الغردقة المصرية، وذلك من أجل إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا عن عام 2019.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باختيار مدينة الغردقة المصرية، ليكون عام 2019 عامًا مصريًا بامتياز في القارة السمراء، حيث استضافت مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من دولة الكاميرون بالإضافة لاختيار مدينة مصرية من أجل تنظيم حفل الكاف فيها.

ومن المتوقع ألّا يحصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على لقب أفضل لاعب إفريقي في عام 2019، وذلك بعد خروج منتخب مصر من دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 على يد منتخب جنوب إفريقيا.

ويتنافس الثنائي الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني على نيل لقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، وذلك بمناسبة وصول منتخبي السنغال والجزائر لنهائي الأمم الإفريقية 2019.

وكان محمد صلاح تُوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في عامي 2017 و2018، بعد تألقه اللافت للأنظار مع ليفربول وقيادته منتخب مصر للتأهل إلى مونديال 2018 بـ روسيا.