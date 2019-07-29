الغموض يُهدد مصير 3 من نجوم الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

مع انتهاء مباريات الدوري السعودي موسم 2018-2019، ودّع تيسير الجاسم النادي الأهلي، ورحل محمد السهلاوي عن النصر، كما رفض نادي الاتحاد تجديد عقد المهاجم ناصر الشمراني.

تيسير الجاسم

وتحدّث تيسير الجاسم في تصريح تلفزيوني سابق أنه سيُودع الأهلي بعد نهاية موسم 2018-2019 لكنه سيلعب في مكان آخر خاصة أنه لم يُقرر بعد اعتزال كرة القدم.

محمد السهلاوي

الأمر ذاته ينطبق على محمد السهلاوي الذي لم يحدد إلى الآن ناديه الجديد الذي سيلعب معه مباريات موسم 2019-2020 في الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحافية قالت إن محمد السهلاوي عرض خدماته على نادي الشباب، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه يودّ تحقيق مفاجأة بالعودة مرة أخرى إلى نادي النصر.

وقيل إن نادي الفيصلي سيستخدم إبراهيم غالب نجمه الجديد لإقناع السهلاوي بالانضمام إلى العنابي.

ناصر الشمراني

أما ناصر الشمراني فأصبح يُفكر حاليًا في اعتزال كرة القدم بعدما رحل عن نادي الاتحاد ولم يفكر أي فريق في دوري المحترفين في التعاقد معه.

وسبق لـ ناصر الشمراني اللعب في صفوف أندية الشباب والوحدة والاتحاد والعين الإماراتي بالإضافة إلى نادي الهلال.

وكان تيسير الجاسم، لعب في الموسم الماضي مع نادي الوحدة على سبيل الإعارة من الأهلي.