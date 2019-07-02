الفتح يدشن أول تدريباته في الأحساء

المواطن - مروة نبيل

انطلق، مساء أمس الثلاثاء، أول تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ملعبه الرئيسي في الأحساء، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي.

واجتمع رئيس النادي سعد العفالق، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مرحبًا بعودتهم عقب تمتعهم بالإجازة، مبينًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل من الجميع.

وبدأت التدريبات بالإحماء من خلال الدوران حول مساحة الملعب، وتركز مران الفتح على الجوانب اللياقية من خلال تناقل الكرات بين اللاعبين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويأمل مجلس إدارة نادي الفتح الجديد برئاسة العفالق في إعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل جيد، وإبرام تعاقدات قوية؛ أملًا في ظهوره بمستوى مميز في منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي، محتلًّا المركز التاسع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.