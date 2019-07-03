الفتح يُخالص الشنيحي والمزيدي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح عن توقيع مخالصة مالية مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم الحارس علي المزيدي والنجم الجزائري إبراهيم الشنيحي.

وقدّم مجلس إدارة نادي الفتح للثنائي المزيدي والشنيحي الشكر على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وتمنى لهم التوفيق في خطوتهم المقبلة.

وكان نادي العدالة الصاعد حديثًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع علي المزيدي صاحب الـ33 عامًا، لمدة موسم رياضي واحد، لتدعيم صفوفه في منافسات الموسم الجديد.

ويسعى مجلس إدارة نادي الفتح لضم لاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم، أملًا في الظهور بشكل جيد.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أنهى منافسات الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.