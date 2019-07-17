الفحوصات تُثبت سلامة عموري

المواطن - مروة نبيل

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، عن سلامته من الإصابة.

وأجرى الإماراتي الدولي عموري الفحوصات في مركز فيفا الطبي في مدينة دبي، وأكدت شفاءه من الإصابة، وعدم حاجته إلى الخضوع لبرنامج علاجي آخر.

وكان عموري قد انتقل إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد، وتعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، منتصف شهر أكتوبر الماضي، وأجرى العملية الجراحية في برشلونة.

وخضع عموري لفحوصات طبية مؤخرًا على يد الطبيب رامون كوجات الذي أجرى له العملية في برشلونة، ولكن إدارة الهلال فضلت إجراءه لمزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه قبل تجديد عقده.