الفريق الحربي لقوات أمن الحج : احتسبوا الأجر من الله

المواطن - المدينة المنورة

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي يرافقه عدد من قيادات قيادة قوات أمن الحج بزيارة تفقدية إلى منطقة المدينة المنورة وذلك للوقوف على استعدادات أجهزة الأمن العام لمباشرة مهامهم الأمنية لموسم الحج.

واجتمع الفريق الحربي فور وصوله بمدير شرطة منطقة المدينة المنورة ومدراء وقادة أفرع الأمن العام الذين قاموا بعرض خططهم الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطوارئ التي تم إعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد النبوي.

كما استعرض مع كافة القيادات في المدينة المنورة مجمل الخطط للمسجد النبوي الشريف وساحاته وطريقة توزيع القوى العاملة والانتشار الميداني للقوى البشرية والطريقة التي سيتم بها إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي وتوزيع الكثافات في الروضة الشريفة، كما استمع معاليه ومرافقيه لمستجدات الخطط التي تم إضافتها هذا العام والتي ستسهم بإذن الله في تقديم الأمن والأمان لكافة ضيوف الرحمن.

وعقًب ذلك ألقى كلمة لكافة المجتمعين ناقلًا من خلالها تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظة الله للجميع، قائلًا يسرني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظة الله وأمنياته لكافة منسوبي الأمن العام في المدينة المنورة على ما يبذلونه من جهود طوال العام وخاصة موسم الحج والعمرة، كما أثنى معاليه على الإعداد الجيد للخطط المعدة لاستقبال هذا الموسم متمنياً من الجميع إخلاص النية لله ونكران الذات وبذل المزيد من الجهد واحتساب الأجر من الله أثناء أداء هذه المهمة الشريفة.

وأكد أن الأمن العام في المناطق ممثلًا في قيادة قوات أمن الحج تعمل وفق خطة شاملة لأداء رسالتها الدينية والإنسانية والوطنية وصولًا إلى تحقيق الرؤية 2030 التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وأن تكون جاهزية القيادات المشاركة في موسم الحج متناسبة مع دعم القيادة الرشيدة وفق ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام ومكانة المملكة الإسلامية والدولية لذلك فعلينا العمل على تحقيق هذه الرؤية في كافة أعمالنا التي تتطلب منا مضاعفة الجهود الأمنية في هذا المواسم المبارك.

عقب ذلك قام الفريق الحربي بجولة تفقدية إلى عدد من أفرع الأمن العام شملت زيارة موقع محطة قطار الحرمين، زيارة سكن قوة أمن الحج والعمرة، زيارة غرفة عمليات المسجد النبوي الشريف، حيث وقف وقادة قوات أمن الحج على سير العمل في تلك الأفرع واستمع إلى شرح موجز عن كافة الأعمال التي تقوم بها هذه الأفرع والتقى معاليه بالعاملين بها واستمع إلى تطلعاتهم ومتطلباتهم لإنجاز مختلف الأعمال التي تهدف لتقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.