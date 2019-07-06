الفيحاء يتعاقد مع البرازيلي أسيس

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، اليوم السبت، إجراءات التوقيع المبدئي مع البرازيلي رافاييل هنريك أسيس قادمًا من صفوف نادي سبورتنغ براغا البرتغالي.

ومن المقرر أن يوقع البرازيلي أسيس عقد انضمامه رسميًا إلى صفوف الفيحاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد اجتيازه للفحوصات الطبية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وجاء تعاقد نادي الفيحاء مع النجم البرازيلي أسيس بناء على توصية من المدير الفني خورخي سيماو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

وتسعى إدارة الفيحاء برئاسة أبانمي لإبرام تعاقدات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بمستوى جيد.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.