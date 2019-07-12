الفيحاء يحتفظ بـ مخير الرشيدي

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، مساء اليوم الجمعة، إجراءات توقيع عقد احترافي مع مخير صالح الرشيدي لمدة 3 سنوات مع أفضلية التجديد لعامين إضافيين.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب فريق درجة الشباب أثناء توقيع العقود، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر أبا حسين.

وكان مخير الرشيدي قد وقع انضم إلى نادي الفيحاء بداية عام 2017 قادمًا من صفوف فريق الصواري، ومثل فريق درجة الشباب بالنادي، وحقق الصعود مع الفريق إلى دوري الدرجة الأولى وكأس بطولة أندية المملكة 2018.

ومثّل مخير الرشيدي، صاحب الـ20 عامًا، المنتخب السعودي للشباب وحقق معه بطولة كأس آسيا 2018.