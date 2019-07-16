الفيحاء يصل هولندا

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إلى هولندا، لبدء المعسكر التحضيري استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمدة 24 يومًا، حيث ينتهي في الثامن من شهر أغسطس المقبل، وسيخوض خلاله 6 مباريات ودية.

ويأمل مجلس إدارة نادي الفيحاء في تجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بأفضل شكل ممكن، أملًا في الظهور بشكل مميز في الدوري السعودي للمحترفين المقرر انطلاقه، يوم 22 من شهر أغسطس المقبل.

قائمة الفيحاء:

وضمت قائمة الفيحاء 22 لاعبًا، وهم؛ عامر شفيع، مسلم آل فريج، فهد الشمري، حمد هوساوي، سامي الخيبري، عبدالله كنو، جيجي باروس، نواف الصبحي، مخير الرشيدي، بندر المطيري، أحمد بامسعود، عمر المزيعل، وعبدالعزيز مجرشي.

كما تواجد في قائمة الفيحاء المغادرة إلى هولندا كل من؛ مهند فلاته، حسن جعفري، عبدالرحمن البركة، عبدالكريم القحطاني، أنجيلو نيتو، عبدالله المطيري، رافاييل آسس، حمد الجهيم، وروني فرنانديز.