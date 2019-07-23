الفيحاء يواجه فريقاً هولندياً ودياً

المواطن - مروة نبيل

يستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره إيه إس دبليو إتش الهولندي ودياً، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل 2019/ 2020.

وأعلن حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية، عند الساعة السابعة ونصف مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب نادي وستهوك.

وتُعد مباراة إيه إس دبليو إتش هي الودية الثانية التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في معسكره الخارجي، حيث سبق وواجه سخاوزي الهولندي وفاز عليه برباعية دون رد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء معسكراً خارجياً في هولندا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث تأمل الإدارة تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بأفضل شكل ممكن.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، وسيخوض خلاله 6 مباريات ودية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.