الفيحاء يُخالص بونيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيحاء اليوم عن توقيع مخالصة مالية مع الحارس الكولومبي كريستيان بونيا، والاستغناء عنه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر أن إنهاء عقد الحارس الكولومبي كريستيان بونيا جاء بالتراضي بين الطرفين.

وكان كريستيان بونيا، انضمّ لصفوف نادي الفيحاء في عام 2018 قادمًا من صفوف فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

جدير بالذكر أن كريستيان بونيا، كان تعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع الفيحاء في الموسم الماضي بـ كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال مباراة النصر والفيحاء في دور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك.

وكان نادي الفيحاء احتلَ المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 32 نقطة.

ويُقيم نادي الفيحاء حاليًا معسكره التحضيري والإعدادي للموسم الجديد في مملكة هولندا.