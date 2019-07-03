الفيحاء يُعزز هجومه باللاعب حمد الجهيم

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، إجراءات التوقيع مع المهاجم حمد بن سعود الجهيم، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب حمد الجهيم وهو يرتدي قميص الفريق البرتقالي بعد توقيع عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

ومثل نادي الفيحاء خلال توقيع العقود مع حمد الجهيم اليوم، الرئيس التنفيذي عثمان الشنيفي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ماهر أباحسين، وذلك في مقر النادي بالمجمعة.

وكان حمد الجهيم، صاحب الـ32 عامًا، بدأ مشواره الاحترافي في نادي الطائي عام 2007، قبل أن ينتقل إلى صفوف الرائد في 2015، ومنه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نهاية عام 2015، ولعب بقميص النموذجي 4 مواسم.