الفيحاء يُغادر لـ هولندا بـ22 لاعبًا

المواطن - مروة نبيل

تستعدّ بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء للمغادرة إلى هولندا، لبدء المعسكر التحضيري استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفيحاء، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء، إلى هولندا وسيستمرّ المعسكر لمدة 24 يومًا، حيث ينطلق من 16 يوليو وحتى 8 أغسطس، وسيخوض خلاله 6 مباريات ودية.

وضمت قائمة الفيحاء 22 لاعبًا، وهم؛ عامر شفيع، مسلم آل فريج، فهد الشمري، حمد هوساوي، سامي الخيبري، عبدالله كنو، جيجي باروس، نواف الصبحي، مخير الرشيدي، بندر المطيري، أحمد بامسعود، عمر المزيعل، وعبدالعزيز مجرشي.

كما تواجد في قائمة الفيحاء المغادرة إلى هولندا كل من؛ مهند فلاته، حسن جعفري، عبدالرحمن البركة، عبدالكريم القحطاني، أنجيلو نيتو، عبدالله المطيري، رافاييل آسس، حمد الجهيم، وروني فرنانديز.

وجاء الجهاز الفني لنادي الفيحاء في هولندا كالتالي؛ المدير الفني خورخي سيماو، مساعد أول جيلبرتو أنتونيو، مساعد ثانٍ لينادرو مورايس، مدرب لياقة جابرييل سيلفا، مدرب الحرسام كارلوس بيريس، والمترجم عمرو سيد.