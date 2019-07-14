الفيصلي يتعاقد مع الثمالي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده مع مشاري الثمالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب مشاري الثمالي أثناء توقيع عقد انضمامه إلى عنابي سدير لمدة موسم واحد، بحضور الرئيس التنفيذي مساعد المويس.

ويلعب مشاري الثمالي، صاحب الـ27 عامًا، في خط الوسط، وتدرج اللاعب في الفئات السنية بنادي وج، ومثل فريق الفيصلي لمدة 3 مواسم من عام 2012، ثم انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في 2015.

ويسعى مجلس إدارة نادي الفيصلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، أملًا في الظهور بمستوى جيد في الموسم المقبل.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات الموسم الرياضي الماضي من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس برصيد 43 نقطة.