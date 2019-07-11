الفيصلي يضم خالد كعبي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج عن تعاقده مع اللاعب خالد كعبي لاعب وسط نادي الشباب سابقًا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيصلي عبر تويتر أن العنابي ضمّ اللاعب خالد كعبي لمدة ثلاث سنوات بعد رحيله عن الشباب.

ويُذكر أن نادي الشباب، كان قد أعلن أمس الخميس عن مخالصته ماليًا مع اللاعب خالد كعبي وذلك بعد تعاقده مع اللاعب راكان الشملان على سبيل الإعارة من نادي النصر ولمدة موسم رياضي واحد.

وسبق للاعب خالد كعبي، اللعب في صفوف نادي الهلال ثم فريق الشباب، ونال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في عام 2015، ثم تُوج بلقب كأس السوبر السعودي في عام 2015، وفاز كذلك بلقب كأس ولي العهد في عام 2016.

ويأمل نادي الفيصلي في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع صفقات قوية، وذلك من أجل تقديم نتائج إيجابية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.