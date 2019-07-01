الفيصلي يعاود التدريبات

المواطن - مروة نبيل

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء اليوم الاثنين، إلى التدريبات الجماعية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تحت قيادة المدرب الوطني الحميدي العتيبي، والتي ركز من خلالها على العديد من التمارين البدنية واللياقية.

ومن المُقرر أن يتواجد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، بعد غد الأربعاء، للإشراف على البرنامج الإعدادي، بعد انتهاء الإجازة الموسمية التي حصل عليها اللاعبون.

وستُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى سلوفينيا، يوم الخميس المقبل، لإقامة المعسكر الإعدادي في مدينة أوفييدو حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، وسيخوض خلالها 5 مباريات ودية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة.