الفيصلي يُعلن تعاقده مع البرازيلي ويليام ألفيس

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الفيصلي عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي ويليام ألفيس، أمس الأحد، عن طريق توقيع عقد مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيصلي عبر تويتر، أن إدارة العنابي قامت بتوقيع عقد مبدئي مع اللاعب ويليام ألفيس، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب ويليام ألفيس بعد اجتيازه لـ الفحص الطبي.

وكان ويليام ألفيس وصل إلى مطار الملك خالد بالرياض من أجل الذهاب إلى مقر الفيصل، وكان في استقباله وليد الرخيمي مدير العلاقات العامة في الفيصلي.

ويذكر أن نادي الفيصلي كان تعاقد مع اللاعب إبراهيم غالب لاعب وسط نادي النصر السابق، كأول صفقات العنابي في فترة الانتقالات الصيفية.

ويأمل عنابي سدير في أن يتعاقد مع مزيد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي، لتحقيق النتائج الإيجابية في موسم 2019-2020 بـ بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.