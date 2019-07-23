الفيصل: لن أقول سناب شات مرة أخرى لأنها غير عربية

المواطن - مكة المكرمة

كعادته عبر أمير مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عن اعتزازه باللغة العربية، رافضاً استخدام أي كلمات بلغات أخرى خلال مخاطبته الناطقين بلغة الضاد.

وخلال إعلانه عن جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد قال الفيصل : إنه لن يستخدم كلمة سناب شات مرة أخرى لأنه لا يوجد مقابل لها باللغة العربية.

وتابع الفيصل : أشعر بالألم لعدم وجود مقابل عربي لهذه الكلمة، وأدعوهم إلى البحث عن ترجمة له إذا أرادوا مني ذكرها مرة أخرى.

وكشف أمير مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان عن تفاصيل وفروع الجائزة التي تشمل 4 فروع وهي: الفيلم القصير، الصورة، التغريدة، سناب شات وتبلغ جوائزها نصف مليون ريال.