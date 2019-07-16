الفيصل يدشن شعار سوبر جلوب
بحضور حسن مصطفى

الفيصل يدشن شعار سوبر جلوب

2019/07/16
الساعة 9:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قبل قليل، شعار وهوية بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من حفل التدشين الذي شهد حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور حسن مصطفى.

ومن المقرر أن تُقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 27 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته في المنطقة الشرقية، بمشاركة 10 أندية، وسيمثل السعودية الوحدة ومضر.



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