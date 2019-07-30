الفيصل يقر إقامة ملتقى الحج والعمرة بمكة

المواطن - مكة المكرمة

وافق مجلس منطقة مكة المكرمة على إقامة ملتقى الحج والعمرة وتنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع مجلس منطقة مكة المكرمة ويهدف لبحث الأفكار التطويرية للخدمات المقدمة في هذا الجانب.

ولدى ترؤس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماع المجلس، أكد الأمير خالد الفيصل على ضرورة أن تقدم الجهات ذات العلاقة كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج منذ وصولهم وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين، مثمناً الجهود التي تبذلها لجان المجلس لتحقيق التنمية في المنطقة.

وخلال الاجتماع جرت مناقشة عدة موضوعات من بينها إقرار إقامة ملتقى للحج والعمرة يتم خلالها بحث الأفكار التطويرية لخدمة ضيوف الرحمن إلى جانب إقامة معرض تقدم خلاله شركات العمرة نبذة عن الخدمات التي تقدمها كذلك تنظيم دورات تدريبية لتأهيل القطاعات العاملة في الحج والعمرة واستعراض آليات وسبل تطوير الضيافة خلال الموسمين.

وقدّمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بالمجلس تقريراً عن المشاريع الحيوية بالمنطقة تخلله استعراض للوضع الراهن لها والتوصيات المقترحة لرفع مستوى التنسيق بين الجهات بما يحقق سرعة ودقة الإنجاز.

كما جرت مناقشة آليات استحداث المرافق العامة والخدمية في محافظات المنطقة، وفي شأن تطوير القرى والمراكز وتنميتها، وافق المجلس على تنمية قرية الصالحية التابعة لمركز المحاني بالطائف.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.