الفيصل يناقش خطة الحج مع آل الشيخ

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة في جدة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ .

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم حج العام الحالي، ومن بينها: برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن ، إضافة لأعمال تطوير وتهيئة المواقيت لاستقبال ضيوف الرحمن ، وتأهيل مساجد المشاعر المقدسة ، وتجهيز مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين خلال موسم الحج ، إلى جانب تأهيل الدعاة ، وإقامة الندوات ، والمحاضرات التوعوية للحجيج ، كما اطلع سموه أيضاً على أعمال الوزارة في المنطقة .