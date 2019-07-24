القادسية يضم أنس الزباني

المواطن - محمد سمعه

وقّع نادي القادسية، أمس الأربعاء، مع اللاعب أنس الزباني، ظهير أيمن نادي الباطن السابق، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن اللاعب أنس الزباني سبق له اللعب في صفوف نادي الهلال، حيث ظهر مع الفريق الأول في عام 2017، ولعب مع الباطن في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من أزرق العاصمة.

ويسعى نادي القادسية للتعاقد مع أقوى اللاعبين، وذلك من أجل تقديم نتائج إيجابية في دوري الدرجة الأولى السعودي والعودة لدوري المحترفين مع بداية موسم 2020-2021.

وكان القادسية وافق مؤخرًا على انتقال اللاعب هارون كمارا لصفوف نادي الاتحاد ولمدة خمس سنوات.

ويذكر أن القادسية هبط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي، وذلك بعد احتلاله للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019.