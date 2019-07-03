القبض على عصابة كسر أقفال المحلات التجارية في الرياض بعد 5 جرائم

المواطن - الرياض

أعلنت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي تورط في كسر أقفال المحلات التجارية، بعد ارتكابهم 5 جرائم سرقة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم بكسر أقفال محلات تجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات.

وأضاف أن بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 5 جرائم سرقة، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء وأدوات تُستخدم لكسر الأقفال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.