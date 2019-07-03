القدية يطلق أول برنامج للابتعاث الخارجي للجنسين

المواطن - الرياض

أعلن مشروع القدية، عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الخارجي لدراسة البكالوريوس للشباب السعوديين والسعوديات.

يأتي ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وكلية ”روزن لإدارة الضيافة” و”6فلاجز”؛ وذلك لتقديم فرصة مذهلة للطلاب السعوديين في مجال الترفيه وإدارة الفعاليات.

يذكر أن القدية مشروع ترفيهي رياضي ثقافي أعلن عن فكرته ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في 7 إبريل 2017م كوجهة ترفيهية واجتماعية نوعية، ووضع حجر الأساس للمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في يوم 28 إبريل 2018 الموافق 12 شعبان 1439هـ.

يقع المشروع في منطقة القدية جنوب غرب مدينة الرياض على بعد (40كم) عن العاصمة، وتبعد القدية ساعة واحدة من مطار الملك خالد الدولي، وأربعين دقيقة من وسط الرياض.

والقدية منطقة تاريخية حيث كان يمر بها طريق الحجاج من الرياض إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل ظهور المواصلات الحديثة، وتطل عليها جبال طويق أحد مكونات هضبة نجد، ما يجعلها منطقة جذابة تتفرد بعناصر تراثية وإطلالة صحراوية مميزة.