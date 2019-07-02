القرار الجديد يُهدد وضع كارلوس إدواردو مع الهلال

المواطن - محمد سمعه

يعيش اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو مصيرًا غامضًا مع نادي الهلال خلال الفترة الحالية، حيث ارتبط اسمه كثيرًا بالرحيل عن صفوف أزرق العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت إدارة نادي الهلال قررت إنقاص عدد اللاعبين الأجانب لديها وبدأت خلال الفترة الحالية بحث مصير كارلوس إدواردو مع أزرق العاصمة قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وربما يكون كارلوس إدواردو ضحية قرار إدارة الهلال ويتم الاستغناء عنه في الصيف الجاري، مع التركيز على التعاقد مع بديل أقوى للموسم الجديد.

بطل تركيا يُتابع اللاعب

من ناحية أخرى كان نادي غلطة سراي التركي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع كارلوس إدواردو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك ردًا على تعاقد الهلال مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز من صفوف النادي التركي في صيف 2018.

جدير بالذكر أن كارلوس إدواردو يتواجد في معسكر نادي الهلال حاليًا والمُقام في دولة النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وخاض كارلوس إدواردو مع الهلال في الفترة الماضية 74 مباراة، تمكن من إحراز 42 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وتُوج كارلوس إدواردو مع الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم قبل الماضي، بجانب الفوز بلقب كأس السوبر السعودي في افتتاح موسم 2018-2019 على حساب نادي الاتحاد.

وكان الهلال احتل المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، خلف نادي النصر بطل المسابقة.