القضايا والغرامات تُرعب النصر والتعاون

المواطن - محمد سمعه

يبحث كل من ناديي النصر والتعاون عن تحقيق الاستقرار الكامل؛ وذلك من أجل الاستعداد بشكل قوي لمنافسات الموسم الجديد 2019-2020.

البداية مع نادي النصر والذي يُواجه في الفترة الحالية خطر التعرض لعقوبات من قبل مركز التحكيم الرياضي، وذلك بعدما تقدم الفيصلي بشكوى ضد أصفر العاصمة.

الغرامات تُهدد النصر:

بدأت القصة عندما تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة، وإذا خالف النصر الاتفاق، فسيكون العالمي مُلزمًا بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات الصفقة للفيصلي في وقت متأخر.

وقبل تحرك الفيصلي، لمركز التحكيم الرياضي، كان النادي برئاسة فهد المدلج عرض القضية على لجنة فض المنازعات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن اللجنة رفضت بند الـ10% بحجة أن هذا الأمر سيكون ربًا.

وبعد هذا القرار، قرّر نادي الفيصلي التحرك لـ مركز التحكيم الرياضي للتقدم بشكوى والمطالبة بباقي مستحقات صفقة انتقال الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام لـ النصر.

وفي حال كسب نادي الفيصلي قضيته، قد يُمنع النصر من التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات.

التعاون ليس في أحسن حال:

من ناحية أخرى، لا يعد نادي التعاون أحسن حالًا من نادي النصر، حيث ذكرت تقارير صحافية أن الهلال كسب قضيته ضد نادي التعاون بعد انتقال اللاعب عبدالمجيد السواط من أزرق العاصمة إلى سكري القصيم.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن التعاون أصبح مُطالبًا في الفترة الحالية، بدفع مليون و300 ألف ريال للنادي الهلالي بعد تعاقد التعاون مع اللاعب عبدالمجيد السواط.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم حكمت لصالح الهلال ضد سكري القصيم.

لا شك أن القضايا والغرامات والتي يواجهها النصر والتعاون حاليًّا قد تُهدد استقرار واستعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019-2020.

ومن المنتظر أن يتقابل النصر بطل الدوري مع التعاون بطل كأس الملك في مباراة السوبر السعودي خلال فصل الشتاء.