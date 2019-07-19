القفاري يدعم النصر والتعاون بـ500 ألف

المواطن - مروة نبيل

أعلن عضو شرف العالمي، رجل الأعمال يوسف القفاري عن دعم ناديَي النصر والتعاون، متمنيًا لهما التوفيق في الموسم المقبل.

وكتب القفاري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يُشرفني دعم إدارة الدكتور صفوان ونادي النصر بمبلغ ٣٠٠ ألف، التعاون 200 ألف”.

وأوضح عضو شرف النصر، أنه تم دعم نادي البكيرية بمبلغ 700 ألف، والطائي بـ100 ألف، فيما قام بدعم الحزم بمبلغ مليون ريال.

واختتم البكيري تغريدته قائلًا: “والنصر متى ما احتاج أنا حاضر.. والقادم أجمل، وترى ما نيب عضو شرف بالأندية”.