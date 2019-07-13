القيادة تهنئ رئيس لاتفيا

القيادة تهنئ رئيس لاتفيا

2019/07/13
الساعة 9:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إجيلز ليفتيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيساً للجمهورية.
وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة تنصيبكم رئيساً لجمهورية لاتفيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إجيلز ليفتيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيساً للجمهورية.
وقال سمو ولي العهد:” يسعدني بمناسبة تنصيبكم رئيساً لجمهورية لاتفيا، أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسعادة، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي”.



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