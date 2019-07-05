الكاف ينفي استبعاد الكونغو من كأس الأمم الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

نفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تلقيه أي خطاب لفتح تحقيق في نتيجة مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

وقال السكرتير العام لـ”الكاف”، معاذ حجي، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: “لم ترد إلينا أية مراسلة بخصوص مزاعم التلاعب بنتيجة هذه المباراة. الكاف لن يتسامح مطلقًا مع مثل هذه الأمور حال تأكد من ذلك”.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه لا يوجد أي سبب لاستبعاد منتخب الكونغو الديمقراطية من الكان 2019، بعدما تأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث.

وانتهت مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية، بفوز المنتخب الكونغولي برباعية دون رد، ليحصد ثلاث نقاط غالية ساهمت في احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى، والتأهل إلى ثمن النهائي.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن الكاف يدرس استبعاد منتخب الكونغو الديمقراطية من منافسات البطولة القارية، لتورط حارس المرمى شيبيزيزي في الحصول على رشوة، لتسهيل فوز الكونغو برباعية.

وزعمت صحيفة مالاجاشية، أن مويس كاتومبي، مالك نادي مازيمبي، رجل الأعمال الكونغولي، وراء هذه الصفقة المشبوهة؛ نظرًا لتواجده في نفس فندق إقامة منتخب زيمبابوي ليلة المباراة.