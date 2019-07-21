الكرة في ملعب الأندية

المواطن - محمد سمعه

أقرت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أمس السبت، الاستراتيجية الأساسية لدعم الأندية خلال موسم 2019-2020.

بلا شك فإن الاستراتيجية الجديدة والتي تنص على دعم الأندية طبقًا لتنفيذ شروط الحوكمة ستؤتي بثمارها على الأندية، حيث لن يكون التركيز منصبًا فقط على دعم فريق كرة القدم، ولكن دعم النادي من كافة النواحي مثل تطوير المنشآت وتطوير الألعاب الرياضية الأخرى.

أصبحت الكرة الآن في ملعب الأندية، والتي تسعى إلى الاستفادة من هذا الدعم المالي الكبير، حيث تم تخصيص ملياري ونصف المليار ريال لدعم جميع الأندية، منهم مليار و64 مليون ريال لدعم أندية دوري المحترفين.

القرار للأندية

ويذكر أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب، قال إن الاستراتيجية الجديدة والتي وُضعت لدعم الأندية ستُريح رؤساء الأندية، وستجعل التنافس شديد بين الأندية في المرحلة المقبلة من أجل العمل والتطوير، مضيفًا أن الكرة أصبحت في ملعب الأندية وأن مرحلة الأعذار انتهت.

أما أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، فقال إن الاستراتيجية واضحة، وستجعل جميع إدارات الأندية تعمل بجد وتركيز من أجل الاستمرار في الحصول على الدعم، وذلك في حال تطبيق شروط الحوكمة.

ويذكر أن هيئة الرياضة ستدعم بـ20 مليون ريال لكل ناد يقوم بتطوير منظومة الحوكمة، كما سيكون هناك 10 ملايين ريال كدعم مقدم للأندية في حال تم تطوير البنية التحتية والمنشآت للأندية، وسيحصل كل نادٍ أيضًا على مليون ريال في حال نجح كل نادٍ في زيادة الحضور الجماهيري لديه في المباريات والمُقامة على أرضه.