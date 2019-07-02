الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش مدربًا لنادي الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن تعاقده- رسميًّا- مع الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وجاء الإعلان عن تعاقد فرسان مكة مع ماريو سفيتانوفيتش، عقب وقت قليل من اعتماد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لمجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، خلال الأربعة أعوام المقبلة.

وكان ماريو سفيتانوفيتش كبير محللي الأداء في دينامو زغرب 2011/ 2012، وعمل بعد ذلك كمساعد مدرب في رادنيك سيسفيت الكرواتي، ثم في نادي إن كيه زغرب، وشغل منصب كبير محللي الأداء لمنتخب كرواتيا في مونديال 2014.

وعمل ماريو سفيتانوفيتش، صاحب الـ44 عامًا، مدربًا لفريق “دينامو زغرب ب”، وحقق معه بطولتي دوري، قبل أن يُدرب الفريق الأول لكرة القدم من يوليو 2017 حتى مارس 2018، وتوج معه ببطولة الدوري.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي، محتلًّا المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.