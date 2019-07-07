الكشف عن إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر

المواطن - مروة نبيل

كشفت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، مساء اليوم الأحد، إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر.

وذكرت لجنة الانتخابات في بيان رسمي: “إشارة إلى ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن الإجراءات المتبقية للعملية الانتخابية في نادي النصر، فإنه وفقًا للإجراءات المعلن عنها سيتم عقد الجمعية العمومية، مساء يوم الخميس 11/7/2019”.

وتابع البيان: “وفي حال لم يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى فستنعقد الجمعية للمرة الثانية بتجاوز القوة التصويتية الحاضرة بما نسبته 25% من المجموع الكلي للأصوات، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرتان 2 و3 من المادة 16 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية”.

وأضاف البيان: “وفي حال عدم اكتمال النصاب بعد ذلك فسيتم عقد الجمعية بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين، كما ستتم عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقًا لأسلوب التصويت التراكمي استنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 78 من اللائحة”.

وشهدت الفترة الثالثة الخاصة بانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر تقدم 5 مترشحين، وهم صالح الأطرم، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت وإبراهيم العثمان.