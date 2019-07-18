الكشف عن خطط جديدة لإعادة الانتشار بالخليج

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، عن اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بزيادة التعاون العسكري مع المملكة للوقوف في وجه التهديدات الإيرانية، وذلك من خلال الاستعداد لإرسال مئات الجنود.

إعادة الانتشار

وحسب شبكة CNN الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، من المتوقع أن يذهب 500 جندي إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وأكد مسؤولو وزارة الدفاع، أن هناك خططاً لإضافة بعض التحسينات على المدرج والمطارات، بالإضافة إلى استعدادات أخرى من خلال صواريخ باترويت الدفاعية.

ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، تأمل الولايات المتحدة في أن تستطيع استغلال قدرات طائرات من طراز P-22 وF-22 ومقاتلين آخرين لاستخدامهم من خلال القاعدة لمواجهة أي تهديدات إيرانية.

التزام أمريكي

وأكدت إدارة ترامب التزامها بمحاولة المساعدة في حماية حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسهم المملكة، من العدوان الإيراني.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الإدارة أنها سترسل 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط مع اشتداد التوترات مع إيران، لكنها لم تحدد الدول التي سيذهبون إليها.

ولم يتم إخطار الكونغرس رسميًا بالانتشار، على الرغم من أن أحد المسؤولين أخبر شبكة CNN بأنه تم إعطاؤهم إشعار غير رسمية، مؤكدين أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي الأسبوع المقبل.

وسيوفر الإشعار إلى الكونغرس تفاصيل أكثر دقة حول عمليات إعادة الانتشار العسكرية الأمريكية في المنطقة التي تم الإعلان عنها علنًا بالفعل.

استعدادات جارية

وتُظهر الأقمار الصناعية التجارية عالية الدقة، التي حصلت عليها CNN، نشرًا أوليًا للقوات الأمريكية وموظفي الدعم في القاعدة الجوية في منتصف يونيو، وفقًا لجيفري لويس، مدير مشروع شرق آسيا لمنع الانتشار النووي في معهد ميدلبري للدراسات الدولية.

وقال لويس إن الصور التي تم التقاطها في أواخر يونيو وأوائل يوليو تظهر على ما يبدو الاستعدادات التي يتم إجراؤها للموقع قبل نشر القوات الأمريكية.

وقال لشبكة CNN: “ظهرت معدات صغيرة للمخيمات والبناء في نهاية الممر بحلول 27 يونيو، مما يشير إلى أن التحسينات جارية بالفعل”.