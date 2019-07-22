الكشف عن سبب أزمة نيمار وسان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، عن سبب جديد لأزمة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع إدارة نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن تجدد إصابة نيمار في الكاحل، شهر يناير الماضي، تسبب في توتر العلاقة بين النجم البرازيلي والجهاز الطبي لنادي باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن والد نيمار ووكيل أعماله، دخلا في نقاشات حادة مع رئيس أطباء نادي باريس سان جيرمان، البروفيسور جيرارد سايلان.

وأكدت أن آلام الكاحل تُهدد نيمار خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وتساءلت: “هل سيكون الكاحل الأيمن للاعب البرازيلي قويًّا بما يسمح له بخوض موسم كامل، وهو ما لم يحدث في عامين بقميص بي إس جي؟”.

وأوضحت أن نجم نادي برشلونة السابق، تعرض لإصابة في الكاحل 3 مرات في فبراير 2018، يناير عام 2019 ويونيو الماضي، الأمر الذي يُثير الشكوك حول قدرته على اللعب بشكل مستمر.

وتُعد هذه الشكوك الطبية، أحد الأسباب الرئيسية في اشتعال غضب نيمار وإبداء رغبته القوية في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.