الكوكي يمنح لاعبي ضمك راحة مسائية

المواطن - مروة نبيل

منح المدير الفني التونسي محمد الكوكي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك راحة من التدريبات المسائية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم سيعاود تدريباته الجماعية، صباح يوم غد الأربعاء.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قد خاض مرانًا صباحيًا اليوم، وركز الكوكي فيه على بعض الجُمل التكتيكية والفنية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك معسكرًا خارجيًا في تونس، أملًا في الاستعداد فنيًا وبدنيًا بشكل مميز قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قد احتل المركز الثاني في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ليتأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين 2019/ 2020.