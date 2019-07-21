الكويت: أعمال إيران تهدد أمن الملاحة بشكل مباشر

المواطن - الرياض

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في الكويت، أن بلاده تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة المتمثل في احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية.

وقال المصدر: إن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد وتعريض أمن الملاحة لتهديد مباشر، متابعًا أنه على جميع الأطراف الالتزام بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف الجبير أن على إيران إدراك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تمامًا.

وشدد الجبير على ضرورة أن يردع المجتمع الدولي مثل هذه الأعمال.

في سياق متصل، بات من المنتظر أن تتخذ بريطانيا إجراءات عقابية مختلفة تجاه إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، ردًّا على احتجاز الأخيرة لناقلة نفط بريطانية خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن المملكة المتحدة تخطط لمجموعة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، بما في ذلك تجميد الأصول المحتملة، ردًّا على احتجاز الناقلة البريطانية.

وحسب التقارير البريطانية، من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية جيريمي هانت عن الإجراءات في بيان لمجلس العموم الأسبوع المقبل.