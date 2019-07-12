اللاعبون الأكثر صناعة للفرص بالدوري

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الموسم الماضي من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا من اللاعبين على صعيد صناعة الأهداف.

وخطف اللاعبون الأجانب الأنظار بصناعة الفرص الخطرة في منافسات دوري المحترفين موسم 2018/ 2019، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويتصدر نجم نادي الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص الخطرة برصيد 14 فرصة، يليه نجم فريق النصر، المغربي نور الدين أمرابط برصيد 13 فرصة.

وقام كلٌّ من؛ نجم نادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، وثلاثي فريق النصر، البرازيلي جوليانو، المغربي عبدالرزاق حمد الله والنيجيري أحمد موسى بصناعة 11 فرصة خطرة في الدوري الموسم الماضي.